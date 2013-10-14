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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gayrimüslimlere polis olma daveti

Emniyet Genel Müdürlüğü: Süryani vatandaşlarımızı da açılacak polis olmaya davet ediyoruz

14 Ekim 2013 20:05

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk vatandaşı olan gayrimüslimleri polis sınavlarına katılmaya davet etti.

Ermeni Cemaati’nin ardından Süryani Cemaati’nden de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına rağmen mensuplarını askeriye ve poliste görev alamamalarına yönelik eleştiriler geldi. Kadim Cemaati Ruhani lideri ve Patrik vekili Metropolit, Mor Filüksinos Yusuf Çetin’in, Milliyet Gazetesi’nde yer alan açıklamasında, “Mülkiyede, askeriyede, emniyette neden farklı inanç sahiplerine görev verilmiyor” eleştirisi yer aldı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

 

Polislik sınavlarına katılsınlar

 

“Suryani Ortadoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Sayın Yusuf Çetin’in ‘Süryani vatandaşlarımız neden emniyette yok’ şeklindeki açıklamaları olmuştur. Herhangi bir din, ırk ve mezhep ayırımı yapılmadan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı polis olabilmektedir. Süryani vatandaşlarımızı da açılacak polislik sınavlarına katılmaya ve polis olmaya davet ediyoruz.”

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