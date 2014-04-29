Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Eş-Şebab alarmı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıyla, Kenya ve Somali Somali’de El Kaide bağlantılı eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütünün Türkiye’yi hedef aldığını ortaya çıkardı. EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği uyarı yazısında, örgütün, Türkiye’de eylem yapmak amacıyla Somali kökenli Kanada vatandaşı Jamal Mohammed Dirie’yi görevlendirdiğini açıkladı. EGM, eylemlere karşı önlem alınması talimatını verdi.

Kenya’yı kana buladılar

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, Suriye’deki çatışmalarla birlikte Türkiye-Suriye sınır hattında yoğun faaliyet gösteren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı El Kaide bağlantılı örgütün eylemlerini önlemeye yönelik çalışmalar yapan EGM, yurtdışı bağlantılı önemli bir bilgiye ulaştı. Geçen Eylül ayında Kenya’nın başkenti Nairobi’de Westgate adlı alışveriş merkezine bombalı saldırı düzenleyen El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün Türkiye’de eylem yapmayı planladığını tespit eden EGM, tüm il emniyet müdürlüklerine uyarı yazısı gönderdi.

Tüm iller uyarıldı

Özellikle Afrika kıtasında aktif biçimde El Kaide bağlantılı eylemler yapan örgüt, Türkiye’nin Somali Büyükelçiliği’ne bombalı eylem düzenlemişti. Eş-Şebab örgütünün, Türkiye’deki eyleminde Somali kökenli Kanada vatandaşı Jamal Mohammed Dirie’yi görevlendirdiği anlaşıldı.

Bu tespitle birlikte harekete geçen EGM, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazıda, Dirie’nin bu yıl içinde Ankara’daki ABD Büyükelçiliği veya Türkiye’deki bir binaya yönelik eylem gerçekleştirmek maksadıyla Ankara’ya gelebileceğine dikkati çekti.

Pasaportları ele geçirdi

EGM, yazıda Eş-Şebab örgütünün Kanada veya Avrupa’da yaşayan Somali kökenli göçmenlerin pasaportlarını ele geçirerek Dirie’nin Türkiye’deki eylemine katılacak diğer eylemcilerin Türkiye’ye girişlerinin kolaylaştırılmaya çalışıldığını bildirdi. Dirie’nin Abdirahim Mohammed Eid sahte ismine ait Somali pasaportuna sahip olduğu belirtilen yazıda, kendisinin Mogadişulu bir eşinin olduğu ve Somali’de Mogadişu ve Hargeisa bölgeleri arasında yaşadığı vurgulandı.

Önlemler arttı

Eş-Şebab örgütünün Türkiye’de eylem hedefinin bulunduğu vurgulanan yazıda, Dirie’nin erkek kardeşi Ali Mohammed Dirie’nin Kanada’da hapis yattığı ve hapisten çıktıktan sonra El Kaide’ye katıldığının belirlendiği anlatıldı. Kanada devletince hakkında seyahat yasağı koyulan Ali Mohammed Dirie’nin, sahte pasaportla Suriye’de çatışmalarda öldüğü ve bu sırada Jamal Mohammed Dirie’yi El Kaide’ye kazandırdığı belirlendi.

EGM, polis birimlerinden, eylem ya da eylemlere yönelik istihbarat çalışmalarına ağırlık verilmesini ve özellikle alışveriş merkezleri başta olmak üzere günlük yaşamda halkın yoğun olarak yaşadığı bölgelerde önlemler alınmasını istedi.