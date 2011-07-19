-EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE DEVİR TESLİM ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, ''Polisimizin suç ve suçlularla mücadelede demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğinden herkes emin olmalıdır'' dedi. Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Vali Mehmet Kılıçlar, Emniyetin Dikmen Hizmet Binası'nın önünde düzenlenen törenle görevi Mustafa Bahrettin Demirer'den devraldı. Kılıçlar, törendeki konuşmasında, sosyal yaşamın en önemli unsurlarından biri olan huzur ve güvenin tesisinin temeli emniyet teşkilatı bünyesinde görev almanın onurunu yaşadığını belirtti. Mülki idare amiri olarak görev yaptığı alanlarda birlikte çalıştığı, özverisine ve azmine ortak olduğu emniyet teşkilatının başında bulunmanın kendisi için gurur vesilesi olduğunu kaydeden Kılıçlar, ''Polis olarak bize düşen görev, günümüzün bilgi birikimi ve teknolojisini kullanarak dünya standartlarında, diğer ülkelere de örnek olacak bir güvenlik hizmeti geliştirip sunmaktır'' dedi. Köklü bir geçmişe sahip olan polis teşkilatının, kurulduğu günden bugüne vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çok büyük bir görev üstlendiğini ve bu görevi de oldukça başarılı bir şekilde yerine getirdiğini dile getiren Kılıçlar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son yıllarda polisimizin daha nitelikli personele sahip olması, önleyici polislik yaklaşımını benimsemesi ve operasyonel gücünü arttırmasına bağlı olarak toplumda güven tesis edilmiş ve bu durum doğrudan vatandaşımızın memnuniyetine yansımıştır. Geçmişte çok büyük başarılara imza atan polis teşkilatımızla birlikte, görevi başladığım bugünden itibaren, bu başarı grafiğini arttırarak devam ettireceğimize ve teşkilat mensuplarımızla birlikte her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inancım tamdır.'' ''Polisimizin suç ve suçlularla mücadelede demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeyeceğinden herkes emin olmalıdır'' diyen Mehmet Kılıçlar, teşkilat olarak asayiş ve huzur ortamının sağlanıp korunması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti. Teşkilat olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin güvenliğinden sorumlu diğer tüm birimler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uyum ve koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kılıçlar, polisin moral ve motivasyonunu arttıracak her türlü iyileştirmenin yapılmasına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi. Kılıçlar, konuşmasının sonunda şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu dile getirdi. Görevi devreden İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Bahrettin Demirer ise kısa bir süre de olsa polis teşkilatının içinde bulunmayı büyük bir bahtiyarlık olarak gördüğünü dile getirdi. Teşkilat mensuplarına seslenen Demirer, ''Hangi kurumda, mevki ve makamda olursanız olunuz, unutmayınız ki millete sadakatle hizmet şerefimizdir. Millet hizmet edenleri unutmaz ve bu göğüslerde taşınmasa da en üstün madalyadır'' dedi. Konuşmaların ardından Kılıçlar ve Demirer birbirlerine çiçek ve şilt takdim etti. Törene, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler, Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kağan Köksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgenaral Fikret Demirtaş, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Osman Güneş ile İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri katıldı. -GAZETECİLERDEN TEPKİ- Öte yandan, törenden önce polis merasim takımının alana yerleşmesi sırasında merasim takımından bir yetkilinin kendilerine karşı tutumuna tepki gösteren gazeteciler, protesto için alanı terk etti. Tören alanına gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, gazetecileri alana davet etti. Bu sırada törene gelen İçişleri Bakanı Şahin'in de daveti üzerine gazetecilerden bir bölümü alana döndü, ancak bazı gazeteciler protestoyu sürdürerek töreni takip etmedi.