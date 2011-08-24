-Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bazı daire başkanlıklarına atama yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü atama kararnamesine göre, Terörle Mücadele Harekat Daire Başkanlığına Cihangir Çelik, Özel Güvenlik Daire Başkanlığına ise Hacı Yusuf Karababa getirildi. Fatih İnalkoç Dış İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Hüseyin Alsancak Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, Müslüm Saylı İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'na, Erkan Güler de Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na atandı.