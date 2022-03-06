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Emniyet Genel Müdürlüğü: Yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı

06 Mart 2022 20:06

Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden 'yağ fiyatları' üzerinden ‘provokatif’ ve ‘dezenformasyon’ içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır." denildi.

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