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Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor

Türkiye genelinde 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı

03 Şubat 2017 02:05

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye genelinde 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personelin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 1848 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Açıklama, "Onlar artık aranmıyor" başlığıyla duyuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla il emniyet müdürlüklerince gerekli arama kararları alınarak dün sabah saatlerinde 81'ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda, 3 bin 526 ekip ve 12 bin 420 personel tarafından 5 bin 21 ikamette arama yapıldı. Ekiplerce, adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 234, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 81, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 82, FETÖ/PYD örgütüne üye olmak suçundan 22 ve diğer suçlardan bin 336 olmak üzere toplam bin 848 aranan şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Şüphelilerden 14'ünün 20 yıl üzeri, 41'inin 10 yıl üzeri, 157'sinin 5 yıl üzeri, 234'ünün 2 yıl üzeri, 514'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer 888 kişinin ise haklarında yakalama kararı bulunduğu için arandığı kaydedildi. Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 156 mermi, 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

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