Emniyet Genel Müdürlüğü'nden uyarı: Koronavirüs'e karşı bilgilendirme ve tarama yapacağını söyleyen kişileri eve almayın

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini söyleyerek yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) ilişkin bilgilendirme ya da tarama yapacağını söyleyen kişilerin evlere alınmaması konusunda uyardı.

Twitter hesabından Koronavirüs istismarcılarına karşı paylaşımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde Koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin" uyarısı yaptı.

Aynı paylaşımda yer verilen afişlerde ise şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Covid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, Koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri ve Koronavirüs'e karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın."