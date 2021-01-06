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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'eski tip kimlik' uyarısı

06 Ocak 2021 15:35

Emniyet Genel Müdürlüğü, eski tip kimliklerin güvenlik zafiyeti oluşturduğu gerekçesi ile 30 Haziran tarihinden itibaren eski tip kimliklerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ye çıkış yapılamayacağını açıkladı.

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