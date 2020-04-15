Emniyet Genel Müdürlüğü'nden "23 Nisan ve 1 Mayıs haftası sokağa çıkma yasağı olacak" iddialarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Başta WhatsApp olmak üzere çeşitli sosyal medya hesaplarında 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı ilan edileceği paylaşımları yapıldı.

EGM, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."