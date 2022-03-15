Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl 106 bin sosyal medya kullanıcısını araştırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyet raporuna göre, 106 bin sosyal medya kullanıcısı soruşturuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapora göre, EGM’nin “sanal devriye” adını verdiği sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturmaları da faaliyet raporunda yer aldı.

“Terör örgütü propagandası yapan, uyuşturucu satan veya özendiren, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek alenen tahrik suçu işleyen, kadına şiddet, hayvana şiddet içeren paylaşımlarda bulunan, cumhurbaşkanına hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden” hesapların soruşturmaya tabi tutulduğu ifade edilen raporda, bu kapsamda 106 bin sosyal medya hesabının incelendiği kaydedildi. Rapora göre, bu hesaplardan 46 bin 646’sında suç içeren paylaşım tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı arttı

2020’de 2 bin 835 olarak tespit edilen “göçmen kaçakçılığı organizatörü” sayısında da geçen yıl yüzde 59’luk artış yaşandı. 2020’de 2 bin 835 olan göçmen kaçakçısı sayısı, geçen yıl 4 bin 503’e yükseldi.

Rapora göre, 2021 yılında mali suçlara yönelik operasyonlar sonucunda, 85 milyon TL’yi aşan gayrimenkul, araç ve paraya el konuldu. Faaliyet Raporu’nda konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“2021 yılında ‘TCK-282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçuna yönelik 18 farklı ilimizde 40 soruşturma talimatı alınmış, 6 farklı ilimizde 8 operasyon gerçekleştirilmiş olup, 3 milyon 896 bin 719 lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ayrıca 2021 yılında Asayiş Daire Başkanlığı’nın görev alanı içerisine giren öncül suçlarla ilgili Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliklerince yapılan çalışmalarda, 15 soruşturma dosyası tamamlanmıştır. Bu soruşturmalar sonucu 48 milyon 800 bin lira tutarında 39 adet gayrimenkul, 32 milyon 771 bin lira tutarında 96 adet araç ve 845 bin değerinde nakit para, altın gibi varlıklar olmak üzere 82 milyon 416 bin lira değerinde malvarlığına el konuldu.”

KADES'e yeni kaydolan kişi sayısı 1 milyon 700 bin oldu

EGM 2021 Faaliyet Raporu’na göre, cep telefonlarına indirilen ve tehlike anında tek tuşla emniyet birimlerine haber gönderen Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) 2021’de yeni kaydolan kişi sayısı, 1 milyon 700 bin 899 oldu. Raporda, KADES kullanarak yardım talebinde bulunan kişi sayısının ise 206 bin 526’ya ulaştığı ifade edildi.