Emniyet Genel Müdürlüğü: 13 şehir IŞİD'in hedefinde

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan IŞİD militanlarının saldırı düzenleyebileceği uyarısında uyardı.

Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Emniyet Genel Müdürü Selami Altınokgeçen hafta il emniyet müdürleriyle video konferans düzenledi. Toplantıda Suriye’de elinde tuttuğu bölgeleri tamamen kaybetmek üzere olan IŞİD’in Türkiye’ye sızarak yapabileceği saldırılar ve bunlara karşı alınacak önlemler konuşuldu.

"Muhtarlar ve emlakçılarla çalışma yapılsın"

Emniyet müdürlerinden örgütün hücre yapılarının tespit edilmesi amacıyla örgüt kadrolarının barınma alanları üzerinde yoğunlaşmalarını isteyen Altınok, muhtarlar, oteller ve emlakçılarla birlikte çalışmalar yapılması talimatı verdi.

Hedefteki kentler

EGM İstihbarat Dairesi Başkanı Akın Karatay, toplantıda 13 kentin IŞİD’in hedefi olduğunu söyledi. 13 kentten haberde adı geçen dokuzu şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep ve Samsun.