Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 'uyuşturucu'dan tutuklandı

T24 - 2 milyar liralık uyuşturucu operasyonunda çete lideriyle ilişkili olduğu öne sürülen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan hakkında tutuklama kararı verildi. Karar, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla emniyetin zirvesindeki ilk tutuklama olması açısından da önem taşıyor. Arslan'ın Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevinden alınması için tutuklama kararının hemen ardından Cumhurbaşkanlığı'na kararname gönderildi.

Uyuşturucu çetesinin lideriyle ilişkili olduğu iddialarına hedef olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan geçen hafta Ankara'dan İstanbul'a gelerek 10.5 saat süreyle ifade verdikten sonra savcılık tutuklama talebinde bulundu.



Emniyet içindeki savaşın sonucu mu?



Sorgunun ardından basına açıklama yapan Arslan "Gerçekler kasıtlı olarak çarpıtılıyor, haberler basına servis edildi" sözleriyle emniyet içindeki bir çekiş nedeniyle yıpratıldığı imasında bulundu.



Polis Akaddemisi'nde dersler veren Önder Aytaç da, Taraf gazetesinde 21 Eylül 2009'da yayımlanan "Emin Arslan'sa 'semiz kuş' da ne" başlıklı yazısında, Arslan'ın emniyet içindeki çekişmenin kurbanı olduğunu öne sürmüştü. Aytaç, "tabu kıran, kendisiyle çalışanları satmayan ve yeniliklere açık monşer, dürüst ve cesur birisi" olduğunu belirttiği Arslan'ın durumu için "Yapılan bu operasyonu onun bu görevde kalması ile serbestçe at koşturamayan 'semiz kuş(lar)'da ve uzantısı menfaat çetesinde aramakta yarar vardır" ifadesini kullanmıştı.





Çete liderliğiyle suçlanan isim için 'muhbirimiz' demişti





Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda "çete lideri" olduğu iddiasıyla tutuklanan Habib Kanat’la ilişkisi olduğu öne sürülen Emin Arslan ve aynı iddialarda suçlanan iki şube müdürü bugün (24 Eylül 2009) Ankara'dan İstanbul'a getirilmesinin ardından tutuklama kararı alındı.



Arslan, Kanat'la yaptığı telefon görüşmelerinin uyuşturucu operasyonları için bu ismi muhbir olarak kullanmasından kaynaklandığını iddia etmiş, Kanat da bu ifadeyi doğrulamıştı.

Emin Arslan, tutuklanmadan önce yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirmişti:



Oğlumun ortaklığı: Gazetelerde yer alan iddialar asılsız. Oğlum ile Habib Kanat’ın kızı ortak bir şirket kurdu. Oğlum bu şirkete yüzde 20 ortak. Onlar parası, benim oğlum emeği karşılığı. Benim oğlum bilgisayarcıdır. Yurt dışından bilgisayar getireceklerdi, işlemedi. Benim oğlum maaşlı gibi çalıştı orada. Kazansalardı para alacaktı. Yarı yolda da anlaşamadı. Yedi-sekiz ay sonra ceketini aldı çıktı. Borçlarını ödeyebilmek için de arabasını sattı.

Doçentle bir kere görüştüm: Bütün gazetelerde yazıyor, Hüseyin Rıza Işık (aynı uyuşturucu operasyonunda yakalanan bilirkişi Doç. Dr.) İstanbul Üniversitesi’nde bir doçentti. Akrabalarımdan biri de aynı üniversitede öğretim görevlisi. Onunla bir defa görüştüm.

Gazetelere servis yapıldı: Dün (önceki) akşam bazı gazetelere servis yapıldı. Kasıtlı olarak kamuoyu oluşturulmaya çalışıldı. Dün (önceki gün) savcılık emniyete yazı yazıyor. ‘Emin Arslan yarın saat 10’da burada olsun’ diye. İstanbul’dan gazeteciler beni anında arıyor. ‘Buraya geliyorsunuz’ diye. Sanki yazı gazetelere yazılmış.

Kamuoyu oluşturuluyor: İddialarla ilgili gizlilik yasağı olmasına rağmen bütünün belirli parçaları kamuoyu oluşturmak için kasıtlı lanse ediliyor. Görev için yürütülen ilişkiler ustaca çarpıtılıyor. Bu konuda yardımcı olan kişiye ‘arkadaş sen yardımcı ol başına bir şey gelmez senin ele verdiğin adamlar seni öldüremez, devlet seni korur’ denilen yerler anında çevrildi ‘biz seni koruruz sen istediğin gibi mal sat’ denildi. Bu kadar çirkin. 40 yıllık meslek hayatımda böyle bir şerefsizlikle karşılaşmamıştım. Bu noktaya siyasi tavassutla değil, tırnaklarımla kazıyarak geldim. Lütfen yalan yanlış bilgilerle ailemi hırpalamasınlar.



Alındığı göreve yargı kararıyla dönmüştü





Haükkında tutuklama kararı verilen Emin Arslan, polis teşkilatının parlak bürokratları arasında yer alıyordu. Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yaptı. 2001 yılından sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Arslan`ın yürüttüğü projeler arasında; insan haklarının korunması amacıyla gözaltı ve ifade alma odalarının geliştirilmesi, polis teşkilatının adli kapasitesinin güçlendirilmesi, insan ticaretiyle mücadele, entegre sınır yönetimi, uyuşturucuyla mücadele, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelenin güçlendirilmesi bulunuyordu.



Emin Arslan, yaklaşık 5 yıl önce kızak bir göreve alındı. Ancak idari yargıda açtığı davayı kazanarak Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcılığı görevine mahkeme kararıyla dönmüştü.

