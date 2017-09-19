Emniyet eski müdürleri, hakim karşısında

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - ANKARA Emniyet Müdürlüğü\'nde, FETÖ terör örgütü yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan 16 emniyet eski müdürü, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında, 2006 yılında \'Emniyetteki F Tipi örgütlenmenin etkin elamanları\' adlı 4 sayfalık rapor hazırlayan ve adı Ergenekon soruşturmasına da karışan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi eski Başkanı İbrahim Selvi de yer aldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce, görülen duruşmada, 16 emniyet eski müdürü, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında bir dönem Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve FETÖ\'nün Ankara Emniyeti\'ndeki \'abi\'si olduğu iddia edilen Arif Canlı ile emniyet eski müdürleri Ahmet Yediparmak, Ali Fuat Akdemir, Adem Yalçınkaya, Bayram Küçüksarıyıldız, Feridun Taşçı, Fikret Zeybek, İbrahim Selvi, İsmail Türkmenli, İsmail Oktay Özyardımcı, Mahmut Azmaz, Mehmet Tokgöz, Muammer Bucak, Necmeddin Ulusal, Oktay Keskin ve Özer Zeyrek yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN SANIK İBRAHİM SELVİ

Ankara Emniyeti\'ndeki FETÖ yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına himmet topladıkları, örgüt üyesi olmayan emniyet mensuplarını başka yerlere atadıkları ve pasifize ettikleri, cemaat üyesi polisleri Kaçakçılık ve Organize, Terörle Mücadele, Personel, İstihbarat Şube gibi kritik yerlere atadıkları iddia edilen sanıkların arasında dikkat çeken isim ise İbrahim Selvi.

Selvi, 2006 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanıyken \'Emniyet\'teki F Tipi örgütlenmenin etkin elemanları\' başlıklı rapor hazırlamış ve hazırladığı listede yer alan 57 polis müdürünün ismini vermişti. Bu isimler, medyada yer alınca pasif göreve alınan Selvi, 2009-2015 yıllarında polis başmüfettişi olarak çalıştı. 17 Aralık\'tan sonra hükümet tarafından emniyeti denetlemeye giden müfettişlerin başında görevlendirildi ve 2015 yılında emekli edildi. İbrahim Selvi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ağustos 2016\'da gözaltına alınarak, tutuklandı.