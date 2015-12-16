Emniyet: Eş Şebab Türkiye'de bombalı eylemler planlıyor

Emniyet, Somali’de Türk heyetinin kaldığı otele saldırı düzenleyen terör örgütü Eş Şebab’ın Türkiye’de bombalı eylemler planladığını duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gezisi öncesinde Somali’nin başkenti Mogadişu’ya giden Türk heyetinin konakladığı otelin yanısıra, daha önce THY personeline ile Türk Büyükelçiliği’ne yönelik silahlı saldırılar gerçekleştiren El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütünün yeni faaliyetleri tespit edildi. Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, Somali’de Türk misyonunun yanısıra başka eylemler de yapan Eş Şebab’ın Türkiye’de eylem hazırlığı içinde olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı.

"Somali pasaportu var"

Örgütün, Somali ve Türkiye’deki sempatizanlarının kullanarak Türkiye’ye yönelik eylemleri gerçekleştirmek için hazırlık yaptığını belirleyen istihbarat birimleri, bu kapsamda örgüt yönetiminin “Bihaari” kod adını kullanan Asad adlı Eş Şebab üyesini görevlendirdiği saptandı. Söz konusu örgüt üyesinin Somali’den Suriye’ye gitmek için yola çıktığını belirleyen istihbarat birimleri, şüphelinin önce Türkiye’ye geldiğini tespit etti. Somali pasaportu kullanan şüphelinin, İstanbul’da kaldığı süreçte bir otelde konakladığı ortaya çıkarken, halen Suriye’de bulunan Bihaari kod adlı Asad’ın, Türkiye’ye dönmeyi planladığı belirlendi.

Bomba eğitimi aldı

İstihbarat birimleri, Eş Şebab üyesi şüphelinin Türkiye’ye gitmesine Somali hükümetinde görevli olan ve Ustad Fatxi olarak bilinen Hussein Abdilaziz Abdiriza’nın “aracılık” yaptığını günışığına çıkardı. Abdirıza’nın aynı zamanda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un da üyesi olduğu Damul Jadid grubuna mensup olduğu tespit edildi. Ayrıca, Türkiye’de bir dönem eğitim gören Eş Şebab üyesi Ahmed İbraahim Barlex adlı başka bir kişinin de Türkiye’de patlayıcı madde kullanarak saldırı planladığı, halen Türkiye’de öğrenim gördüğü tespit edilen Hawiye klanı üyesi olan Eş Şebab üyesi D.X’in de, örgüt üst yönetiminde görev alan Abdi Roxin’den patlayıcı imal edilmesi konularında eğitim aldığı tespit edildi.

Bu gelişmelerin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlüklerine gönderdiği yazılarla, birimlerini bombalı eylemler konusunda alarma geçirdi.

"Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO"

Bilindiği gibi, El Kaide bağlantılı olarak Somali ve çevresinde oldukça etkin olan Eş Şebab örgütü, Mogadişu’da Türkleri hedef alan saldırılar sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı “meşru hedefler” olarak nitelemişti. Örgütün sözcüsü Şeyh Ali Dheere, “Müslüman halkın en büyük düşmanı NATO ve onun parçası olan Türkiye. NATO Hıristiyan birliğidir. NATO, Türkiye’yi Müslümanları ezmek için çekiç olarak kullanıyor”açıklamasını yapmıştı.