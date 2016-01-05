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Emniyet, Erzurum'da köpek dövüşüne baskın yaptı

24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

05 Ocak 2016 11:21

Erzurum-Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Erzurum’da köpek dövüşüne ortak baskın yaptı.

Operasyon sonunda 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dövüştürülmeye getirilen sekiz köpek bulundu.Operasyonda seyirci olarak gelen 34 kişinin de ifadeleri alındı.

Bianet’in haberine göre İstanbul Barosu Havan Hakları Komisyonu, Erzurum’un Pasinler ilçesinde köpeklerin dövüştürülmesi ve bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması nedeniyle Erzurum Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzurum Valiliği, Erzurum Kaymakamlığı, Bakanlıklara BİMER üzerinden şikayette bulundu.

Dün (4 Ocak 2016) Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Erzurum-Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın ortak düzenlediği operasyonda dövüştürülmek üzere getirilen sekiz köpek bulundu. Köpekleri dövüştüren 24 kişi hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince adli işlem yapıldı. Seyirci olarak gelen 34 kişinin de ifadeleri alındı.

İstanbul Barosu Havan Hakları Komisyonu şikayet başvurusunda, köpeklerin kulaklarının kesilmesinin 5199 sayılı kanunun 8. maddesi'nin 2. fıkrasına, hayvanların dövüştürülmesinin aynı kanunun 11. maddesine, hayvanlara fiziksel ve psikolojik acı çektirmenin ise 14. maddesine aykırı olduğunu söylemiş; köpekleri dövüştürenlerin cezalandırılmasını ve hayvanlara el konulmasını istemişti.

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