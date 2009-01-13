Emniyet ‘Ergenekon terör örgütü’ dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesindeki bilgilerde, ‘Ergenekon terör örgütü (ETÖ)’ tanımı kullanıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan 10. dalga operasyonlarla ilgili bilgi verilirken “Ergenekon terör örgütü (ETÖ)” adı kullanıldı. Açıklamada, örgütün isminin İRA, ETA ve PKK gibi kısaltılarak, “ETÖ” şeklinde verilmesi de dikkat çekti. Basın açıklamalarında örgüt adı kullanmayan emniyetin, davası devam eden bir soruşturmada ilk kez örgüt adı vermesi dikkat çekti. Daha önceki açıklamalarda, El Kaide ve diğer dinci örgütler “dini motifli” diye tarif edilirken, PKK için “bölücü örgüt” deniliyordu.

Web sitesindeki basın açıklaması, “ETÖ’ye (Ergenekon terör örgütü) 12 ilde 33 gözaltı” başlığı altında verildi. Açıklama, “Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında başta ilimiz olmak üzere” diye başlayarak, daha önce açıklanan bilgiler sıralandı.



Emniyet, bugüne kadar örgütlere yönelik yaptığı açıklamalarda örgüt ismi belirtmiyordu. DHKP-C, TİKKO, MLKP gibi sol örgütler için “anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlayan yıkıcı örgüt” deniliyordu. El Kaide, Hizbullah, İBDA-C ve diğer dinci örgütlere yönelik operasyonlarda da, “Dini motifli örgüte yönelik” diye açıklamalar yapılıyordu. PKK ve diğer ayrılıkçı örgütlerin de adı verilmiyordu. Sitedeki açıklamadan önce yapılan basın toplantısında ise ele geçirilen silahlar gösterilmiş ancak o toplantıda da örgüt adı kullanılmamıştı.



Tartışma yaratmıştı



Operasyona Ergenekon adının verilmesine CHP ve MHP’nin tepki gösterip konuyu TBMM’ne getirmeleri üzerine İçişleri ve Adalet bakanlıkları yetkilileri, “Operasyona Ergenekon adını biz vermedik“ demişlerdi.