Emniyet ‘Ergenekon terör örgütü’ dedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün internet sitesindeki bilgilerde, ‘Ergenekon terör örgütü (ETÖ)’ tanımı kullanıldı.
İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde, Ergenekon soruşturması
kapsamında yapılan 10. dalga operasyonlarla ilgili bilgi verilirken
“Ergenekon terör örgütü (ETÖ)” adı kullanıldı. Açıklamada, örgütün
isminin İRA, ETA ve PKK gibi kısaltılarak, “ETÖ” şeklinde verilmesi de
dikkat çekti. Basın açıklamalarında örgüt adı kullanmayan emniyetin,
davası devam eden bir soruşturmada ilk kez örgüt adı vermesi dikkat
çekti. Daha önceki açıklamalarda, El Kaide ve diğer dinci örgütler
“dini motifli” diye tarif edilirken, PKK için “bölücü örgüt”
deniliyordu.
Web sitesindeki basın
açıklaması, “ETÖ’ye (Ergenekon terör örgütü) 12 ilde 33 gözaltı”
başlığı altında verildi. Açıklama, “Ergenekon terör örgütü soruşturması
kapsamında başta ilimiz olmak üzere” diye başlayarak, daha önce
açıklanan bilgiler sıralandı.
Emniyet, bugüne kadar örgütlere yönelik yaptığı açıklamalarda örgüt
ismi belirtmiyordu. DHKP-C, TİKKO, MLKP gibi sol örgütler için
“anayasal düzeni değiştirmeyi amaçlayan yıkıcı örgüt” deniliyordu. El
Kaide, Hizbullah, İBDA-C ve diğer dinci örgütlere yönelik
operasyonlarda da, “Dini motifli örgüte yönelik” diye açıklamalar
yapılıyordu. PKK ve diğer ayrılıkçı örgütlerin de adı verilmiyordu.
Sitedeki açıklamadan önce yapılan basın toplantısında ise ele geçirilen
silahlar gösterilmiş ancak o toplantıda da örgüt adı kullanılmamıştı.
Tartışma yaratmıştı
Operasyona Ergenekon adının verilmesine CHP ve MHP’nin tepki gösterip
konuyu TBMM’ne getirmeleri üzerine İçişleri ve Adalet bakanlıkları
yetkilileri, “Operasyona Ergenekon adını biz vermedik“ demişlerdi.