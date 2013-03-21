Emniyet: Deşifre olmamak için arama Odatv görüntülerini sessiz çektik

Odatv davasının 16. duruşmasında Soner Yalçın, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada Polis ekiplerinin arama görüntülerinde ses olmadığı ortaya çıkması üzerine açıklama yapan savcılar 'memurların deşifre olmaması için' orjinal kayıtların da sessiz çekildiğini söyledi. Gazeteciler Çağlayan adliyesi önünde eylem yaparak, "Özgür basın varsa özgür toplum da vardır" sloganları attı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Selahattin Günday ve Cem Tursun'un haberine göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'si tutuklu 13 sanıklı duruşmaya tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ve Hanefi Avcı getirildi. Çağlayan'daki Adalet Sarayı'ndaki duruşmaya Soner Yalçın, Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma Yalçın Küçük'ün tahliye talebinin alınması ile devam ediliyor.

Sessiz görüntü yazısı

Öte yandan mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, davaya gelen evrakları okudu. Evraklar arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazı da vardı. Bu yazıda İstanbul Emniyeti, Ergenekon kapsamında Odatv'de yapılan aramaların kamera görüntülerinin orijinalinde neden ses olmadığına açıkladı.

Ergenekon soruşturması kapsamında internet sitesi Odatv'nin bürosunda arama yapılmıştı. 14 Şubat 2011 tarihinde yapılan aramaların görüntüleri Eylül ayında, davanın görüldüğü mahkemeye gönderildi. Emniyetin gönderdiği görüntülerde ses olmadığını fark eden avukatlar Serkan Günel ve Hüseyin Ersöz, mahkemeye dilekçe sundu. Avukatlar, görüntülerin sesli halinin gönderilmesini istedi. Avukatların bu talebi mahkeme tarafından emniyete iletildi. Emniyetten söz konusu talebe ilişkin yanıt önceki duruşmada geldi. İstanbul Emniyeti'nden gelen yazıda, söz konusu Odatv aramalarına ilişkin görüntülerin orijinal halinde ses olmadığı, ellerindeki kaydın sessiz olduğu belirtildi.

"Memurlar deşifre olmasın diye sessiz çektik"

Mahkeme bunun üzerine arama kayıtlarının neden sessiz yapıldığını sordu. Mahkemenin bu sorusuna yanıt ise, bugünkü duruşma öncesi geldi. Görüntülerin orijinalinde de ses olmadığını tekrarlayan İstanbul Emniyet'i sessiz kayıtın gerekçesini de açıkladı. Aramalar sırasında emniyet görevlilerinin birbirleri ile diyalog halinde olduğunu ve birbirlerine isimleri ile hitap ettiklerini belirten Emniyet, "Bu durum emniyet mensuplarının deşifre olmasına sebep oluyor. Emniyet görevlilerimizin deşifre olmaması için görüntüler sessiz kayda alınmıştır" dedi.

"Özgür basın varsa özgür toplum da vardır"

Gazeteciler Nedim Şener, Ahmet Şık ve Soner Yalçın'ın sanık olarak yargılandığı Odatv davasının 16. duruşması öncesi gazeteciler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Sanıklara destek olmak için yapılan açıklamaya Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Müyesser Yıldız'ın yanı sıra geçen celse tahliye edilen Soner Yalçın da katıldı. Avrupa Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Barry White da eyleme destek verdi.

"Özgür basın varsa özgür toplum da vardır" yazılı pankartın açıldığı eylemde, bazı gazeteciler de dava kapsamında tutuklu yargılanan Yalçın Küçük'e destek olmak amacıyla onun sürekli taktığı kırmızı atkıdan taktı.

Duruşma öncesi gazeteciler bir de asın açıklaması yaptı. Gazeteciler adına basın açıklamasını Gazetecilere Özgürlük Platformu'nun dönem başkanlığını yürüten Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş yaptı. Türkiye'de özgür basın sindirilmeye çalışılıyor" diyen Güneş, "Geçen yıl basın özgürlüğü konusunda 179 ülke arasında 148. sıradaydık. 2012'de 6 basamak daha düşerek 154. sıraya geriledik. Cezaevlerinde şu an 70 gazeteci bulunuyor. Gazetecilere ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına yönelik baskılara artık dur denilmesini istiyoruz. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını, ifade özgürlüğünü kısıtlayan maddelerin değiştirilmesini, tutuklanan tüm meslektaşlarımızın tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından davanın tutuksuz sanıkları ile gruptakiler duruşmaya katılmak üzere adliyeye girdi.