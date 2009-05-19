Emniyet dayak yiyeni provokatör ilan etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs’ta Altınşehir’deki yıkımda bir polisin tekme tokat dövdüğü Hüseyin Pekdemir’in herhangi bir kişi olmadığını, olayları ön saflarda provoke eden kişi olduğunu internet sitesi üzerinden açıkladı.



Emniyet’in internet sitesi www.iem.gov.tr’de yer alan açıklamada, Pekdemir’in fotoğrafları, ‘Altınşehir olayının provokatörüne ait fotoğraflar’ başlığı altında yer aldı. Siteye Pekdemir’in çember içine alınmış 10 fotoğrafı konuldu. Fotoğraflarda, Pekdemir polise taş atıldığı sırada göstericilerin arasında yer alıyor. Açıklama özetle şöyle:

"Yıkım esnasında, yasadışı gösteri yapan, TEM (O-2) Otoyolu’nu trafiğe kapatma girişiminde bulunan ve kurdukları barikat arkasından polise taş atan gruba yönelik yapılan müdahalede bir şahsın polis tarafından darp edildiği görüntülerinin bazı basın yayın organlarında yer aldığı görülmüştür. Görüntüdeki şahsın oradan geçen herhangi bir kişi değil, söz konusu grubun ön saflarında yer alarak provoke eden kişi olduğu www.iem.gov.tr internet sitemizdeki fotoğraflardan anlaşılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili açılan idari tahkikat devam etmektedir.”

