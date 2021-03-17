Emniyet, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memurunun yaşamanı son vermesi hakkında resmi açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis memuru M.A.B.’nin bir mektup bırakarak yaşamına son vermesinin ardından resmi açıklama bugün geldi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, M.A.B.’nin “psikolojisi iyi değildi” açıklamasını yaptı.

Emniyetin verdiği bilgide polis M.A.B.’nin mobbing gördüğüne ilişkin iddialarına değinilmezken, “maddi sıkıntılarının bulunduğu ve psikolojisinin iyi olmadığı” savunuldu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, olaya dair Emniyet’ten verilen bilgide şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmada; M.A.B.'nin olay yeri adreste yaklaşık olarak 4 aydır yalnız ikamet ettiği, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda Polis Memuru olarak görev yaptığı, M.A.B.'nin annesinin MS hastası olduğu, maddi sıkıntılarının bulunduğu ve psikolojisinin iyi olmadığı, bugün sabah göreve gelmemesi ve telefonunun kapalı olması üzerine, gece görevinden çıkan ve aynı mahalleden ikamet eden bilgi sahibi iş arkadaşı E. Y., F.K. ve Y.K.’nin ikamete geldikleri, kapıyı çalmasına rağmen açan olması üzerine çilingir marifetiyle içeri girdiklerinde, M.A.B.'nin salonda bulanan kanepeye diz üstü dayanmış vaziyette EKS olarak görmeleri üzerine 112 ye bilgi verdikleri, gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde EKS olduğunun anlaşıldığı, kanepe üstünde M.A.B.'nin yüzünün altında tabancanın olduğu görülmüş, ikamet içerisinde yapılan incelemede, kareli kağıt üzerine mavi tükenmez kalemle yazılmış, (...) bir sahifelik intihar notu bulunmuştur."