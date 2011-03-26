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EMNİYET CESETLERİ DOĞRULADI ANKARA (A.A)

26 Mart 2011 15:31

-EMNİYET CESETLERİ DOĞRULADI ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Yozgat ili Çayıralan İlçesi'nde yapılan kazı çalışmasında kayıp çocuklar Türkan Ay ile Ahmet Tuna Tekin ve Dilruba Tekin kardeşlere ait olduğu düşünülen kemik ve elbise parçalarının bulunduğu bildirildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Talas ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce Ramazan Bayramı'nda, 1 Kasım 2001 doğumlu Türkan Ay ile 11 Ocak 2002 doğumlu Ahmet Tuna Tekin ve 22 Eylül 2003 doğumlu Dilruba Tekin kardeşlerin, evlerinden şeker toplamak için ayrıldığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı belirtildi.  Çocukların bulunabilmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde Kayseri'de bu olayla ilgili görev yapmak üzere çeşitli tarihlerde ve en son 12 Kasım 2010 tarihinde, bir daire başkan yardımcısı başkanlığında sekiz personel ile özel ekip oluşturulduğu ve dört aylık çalışma sonucunda olayın aydınlatıldığı vurgulandı. Olayla ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde U.V.G isimli şahsın yakalandığı ve sorgusunda çocukları öldürerek Yozgat ili Çayıralan ilçesinde gömdüğünü söylediği bildirildi. Şüpheli şahsın avukat nezaretinde alınan ifadesinde; ''Olay tarihinde evde yalnız bulunduğu esnada çocukların şeker toplamak maksadıyla evine geldiklerini, çocukları içeri alarak farklı odalarda ağızlarını bağladığını, Türkan Ay isimli çocuğa tecavüz ettikten sonra bıçakla öldürdüğünü, diğer iki çocuğu da boğarak öldürdüğünü ve kiraladığı oto ile cesetleri götürdüğü Yozgat ili Çayıralan ilçesinde gömdüğünü'' söylediği belirtildi. Yozgat ili Çayıralan ilçesi Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan yer gösterme ve kazı çalışmasında kayıp çocuklar Ay ve Tekin kardeşlere ait olduğu düşünülen kemik ve elbise parçalarının bulunduğu ve soruşturmanın Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımı ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

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