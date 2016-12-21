“Emniyet, Büyükelçi Karlov’un katili polisin daha önce açığa alındığı iddiasını yalanladı”

Karar gazetesi, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın ‘FETÖ’ soruşturmaları sebebiyle daha önceden açığa alındığına yönelik iddiaları emniyete dayandırarak yalanladı.

Altıntaş’ın 4 Ekim’de açığa alındığı, 14 Ekim’de de tekrar göreve iade edildiğine yönelik bilgiler iddialar ortaya atılmıştı.

Hilal Öztürk imzasıyla Karar’da yayımlanan haber şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde polis memuru olarak görevli saldırganın 4 Ekim 2016'da açığa alındığı, soruşturma sonrası 14 Ekim'de görevine iade edildiği bilgilerini yalanladı. Katil Altıntaş'ın 2.5 yıllık görevi süresince hakkında bir soruşturma yapılmadı ve açığa alınmadığı belirtildi. FETÖ'nün soruları çaldığının kesinleştiği 2012 yılı polis meslek yüksekokulu sınavında kazanan öğrencilerden olması nedeniyle bir inceleme geçirdiği bildirildi. Ancak kripto FETÖ'cü olması nedeniyle örgütle arasında somut bir bağ bulunamayan Altıntaş, okulu bitirdi ve mezuniyetinden sonra göreve başladı."