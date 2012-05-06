Emniyet biber gazı, cop, tazyikli su yerine 'Sessiz Bekçi' kullanacak

Emniyet’in göstericileri engellemek için biber gazı, tazyikli su ve cop yerine yeni bir silah kullanmaya hazırlandığı öğrenildi. “Sessiz Bekçi” isimli sistem, yaydığı elektro manyetik dalgayla acı ve yanma hissi vererek, göstericileri geçici olarak hareketsiz kılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün toplumsal olaylarda kullandığı biber gazı, tazyikli su ve cop yerine farklı bir sistem üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; ABD’li Raytheon firması, “Silent Guardian” (Sessiz Bekçi) isimli sistemi Emniyet yetkililerine tanıttı.

“Sessiz Bekçi” adlı silah, 95 GHz’de milidalga yayarak, kitlelerin durdurulması, yönlendirilmesi ve süpürülmesini sağlıyor.

Sistem, deri altındaki su kabarcıklarında kaynama yaparak kişilerde yanma hissi oluşturuyor.

Türkiye’ye tanıtılan silah sistemi, insanlarda deri yanması, beden ısısının yükselmesi ve fiziksel yanma hissi gibi sonuçlar doğuruyor. Bu silah kullanıldığında yüksek orandaki acı hissi nedeniyle hareket kabiliyeti geçici süreyle yitiriliyor.

Türkiye’ye tanıtılan silah, yüksek güçlü ve düşük güçlü 4 modele sahip. 30 KW gücündeki sistem daha çok sınır güvenliğinde mobil olarak kullanılıyor. 0.8 KW gücündeki düşük güçlü sistem ise özellikle şehir içi kitle olaylarında kitleler içerisindeki spesifik hedefleri doğrudan hedef alarak 50 metre mesafeden durdurabilme kabiliyetine sahip.

Yüksek güç veya çok alçak frekans akustik ışınlama cihazları ile ses ötesi dalgalı cihazlar da ölümcül olmayan silahlar arasında yer alıyor.

“Çığlık” adı verilen bu sistemlerin benzerlerini, ABD Irak’ta, Fransa ise ülkesinde kullandı.