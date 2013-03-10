Emniyet: Batı Çalışma Grubu, Karadayı'nın emriyle kuruldu

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) tarafından hazırlanan ve Ergenekon Davası’na bakan mahkemeye gönderilen raporda, Batı Çalışma Grubu’nun (BÇG) dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın emriyle kurulduğu belirtildi. Raporda, “Genelkurmay karargâhında Genelkurmay Başkanı’nın emriyle Batı Çalışma Grubu kurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Emniyet tarafından hazırlanan 28 Şubat sürecine ilişkin rapor, Ergenekon Davası’na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, Batı Çalışma Grubu’nun kuruluş öyküsü ve işlevinin de anlatıldığı raporda, “İrtica ile mücadeleyi koordine ve etkin bir şekilde yürütebilmek maksadıyla Genelkurmay karargâhında Genelkurmay Başkanı’nın emriyle Batı Çalışma Grubu kurulmuştur” ifadeleri yer aldı.



28 Şubat’la ilgili soruşturmayı yürüten savcılar da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden söz konusu raporların bir suretini talep etti.

Raporda, “Bilgi notu 4” isimli belgede BÇG’nin kuruluşu ve işlevi anlatılıyor. Rapora göre, 2.10.1997 tarihli bir belgede BÇG, şöyle tanımlanıyor:

“Son yıllarda organize bir şekilde örgütlenmeye başlayan irticai teşkiller şirat düzenine dayalı devlet kurma yolundaki gayretlerini arttırmış taban oluşturmaya ve rağbet görür hale gelmeye başlamıştır.



TSK, Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerini koruma ve kollama yükümlülüğünün bilincinde olarak, gün geçtikçe ivme kazanan irticai tehdidi değerlendirmiş ve bölücü terör ile birlikte birinci önceliği vererek mücadeleye başlamıştır. İrtica ile mücadeleyi koordine ve etkin bir şekilde yürütebilmek maksadıyla Genelkurmay karargâhında Genelkurmay Başkanı’nın emriyle Batı Çalışma Grubu kurulmuştur.



Çalışma Grubu teşkilatı: Bir çalışma yöntemi olup, bir konu üzerinde birçok başkanlık, kurum veya kuruluşun koordineli çalışması gerektiğinde teşkil edilir. Değişik konular üzerinde çalışmış ve halen çalışmasına devam eden Barbaros, Güven, Emek, Barış vb. çalışma grupları gibi BÇG, Genelkurmay Harekât Başkanlığı bünyesinde diğer Başkanlık temsilcilerinin de katılımıyla teşkil edilmiş olup tam gün çalışmaktadır.

Raporlama sistemi

Ayrıca BÇG kapsamında Genelkurmay JKK ve Güvenlik D.bsk, Genkur. Psikolojik Harekât D.Bsk, Genelkurmay Güvenlik Harekât Daire Bsk. Genelkurmay Adli Müşavir ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı temsilcileri Kuvvet ve Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanları, Milli Güvenlik Kurulu temsilcisi, Genelkurmay Harekât Daire Başkanı’nın başkanlığında haftada iki kez toplanmaktadır. Durum değerlendirmesi yapmakta, alınacak tedbirleri belirlemektedir. BÇG, irticai faaliyetleri takip edebilmek için bir rapor sistemi kurmuştur. Rapor edilen bilgiler BÇG tarafından değerlendirilmekte suç teşkil edenler gereğinin yapılması için ilgili makamlara ve yargıya intikal ettirilmektedir.”