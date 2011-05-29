Emniyet artık ‘irticayı’ izlemiyor!

T24 - 28 Şubat süreci sonrası kamudaki irticai faaliyetlerin takibi amacıyla çıkarılan genelgenin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kaldırılmasının ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) benzer içerikteki genelgesini yürürlükten kaldırdı.





AKP’den milletvekili adayı olan, eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal’ın 18 Şubat 2011’de “olur” verdiği genelgeyle, irticai faaliyetler nedeniyle inceleme ve soruşturma yapılan emniyet personelinin takibine yönelik 2000 tarihli genelge iptal edildi.

Genelgede, bundan sonra Başbakanlık’ın, 28 Kasım 1997 tarihli talimat doğrultusunda çıkarılan genelge, tamim, eylem planı, yönerge ve talimatların yürürlükten kaldırılmasına yönelik 19 Ocak 2011 tarihli genelgesi uyarınca hareket edilmesi istendi.

Milliyet'in haberine göre, Erdoğan’ın talimatıyla, 28 Şubat sürecinde, kamudaki irticai faaliyetlerin izlenmesi amacıyla çıkarılan tüm genelgeler yürürlükten kaldırılmıştı.

Söz konusu genelgeyle, 28 Şubat süreci ve devamında çıkarılan genelgeler emniyette de yürürlükten kalktı. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Turan Genç imzalı, “gizli” ibareli ve 3 Mart 2000 tarihini taşıyan; 81 il emniyet müdürlüklerine, Polis Akademisi Başkanlığı ve eğitim-öğretim kurumu müdürlüklerine gönderilen genelge ortadan kalkmış oldu.