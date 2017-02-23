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Emniyet: Aranan 1853 şüpheli yakalandı

Son 21 günde gözaltına alınan kişi sayısı 5 bin 574'e ulaştı

23 Şubat 2017 01:20

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 10 bin 715 personelin katılımıyla Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 1853 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il emniyet müdürlüğünce gerekli arama kararları alınarak bugün sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği" belirtildi.

Operasyonlarda 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personel görev alırken, 4 bin 863 ikamette arama yapıldı.

Polis ekiplerince, 26'sı adam öldürmek, 224'ü hırsızlık, 25'i yağma, 42'si dolandırıcılık, 61'i uyuşturucu madde ticareti yapmak, 18'i 'FETÖ'ye üye olmak ve bin 457'si diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 853 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bunlardan 11'inin 20 yıl, 35'inin 10 yıl, 94'ünün 5 yıl, 227'sinin 2 yıl üzeri, 914'ünün 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 572'sinin ise haklarında yakalama emri bulunduğu için arandığı belirtildi.

Öte yandan, operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 127 mermi, 11 kök Hint keneviri, 100 gram esrar, 25 gram eroin ele geçirildi. Böylece 1 Şubat ve 18 Şubat'ta yapılan operasyonlarla arandığı gerekçesiyle son 21 günde gözaltına  kişi sayısı 5 bin 574'e ulaştı.

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