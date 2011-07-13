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EMNİYET AMİRLİĞİNE SİLAHLI SALDIRI ÇATAK (A.A)

13 Temmuz 2011 21:36

-EMNİYET AMİRLİĞİNE SİLAHLI SALDIRI ÇATAK (A.A) - 13.07.2011 - Van'ın Çatak ilçesindeki Şehit Polis Selami Duğrul Emniyet Amirliğine terör örgütü PKK üyelerince silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Şehit Polis Selami Doğrul Emniyet Amirliğine, terör örgütü PKK üyelerinin içinde bulunduğu bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, kurşunlar emniyet amirliğinin duvarı ile önünde bekleyen zırhlı araca isabet etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Emniyet amirliği çevresinde ise polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinde incelemelerine başladı. Bu arada, saldırıdan bir süre önce aracıyla Çatak-Pervari karayolunda seyir halinde olan Mehmet Emin Tamaçu'nun, teröristler tarafından elleri bağlanarak etkisiz hale getirildiği, aracı gasbeden teröristlerin saldırıyı bu araçla gerçekleştirdiği öğrenildi.

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