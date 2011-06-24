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EMNİYET AMİRLİĞİ BİNASINA TACİZ ATEŞİ TUNCELİ (A.A)

24 Haziran 2011 03:11

-EMNİYET AMİRLİĞİ BİNASINA TACİZ ATEŞİ TUNCELİ (A.A) - 23.06.2011 - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Emniyet Amirliği binasına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı bildirildi. Tunceli'nin Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliğine teröristlerce 22.45 sularında uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunulduğu belirtildi. İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları ve özel harekat timlerinin ateşe anında karşılık vermesi üzerine teröristlerin karanlıktan faydalanarak kaçtığı öğrenildi.

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