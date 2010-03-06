Emniyet amiri uyuşturucudan tutuklandı

T24 - Van'da ele geçirilen 32 kilogram uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan emniyet amiri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından, Van'da 24 Şubat’ta düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan zanlılarla bağlantısı olduğu belirlenen Bartın'ın bir ilçesinde emniyet amiri olarak görev yapan E.E.E, KOM ekiplerince gözaltına alındı.



Van'a getirilen Emniyet Amiri E.E.E, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığında 8 saat süren ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



E.E.E'nin, bir yıl önce Van'da Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürü görev yaptığı öğrenildi.



Ayrıca Van'da Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürü K. Ö'nün ifadesinin alınacağı belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan şebekeye yönelik 24 Şubat’ta Van, İstanbul ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Van'ın Çatak ilçesinde 72, Erciş ilçesinde 66, Van merkezde de 32 kilo saf eroin ele geçirilmiş, olayla ilgili üç ilde gözaltına alınan 10 kişiden 9'u tutuklanmıştı.







