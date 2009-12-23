T24 - Mersin’de iki grup arasında çıkan alacak kavgasında silahla ateş edilmesi sonucu, olay yerinden otomobiliyle geçen emniyet amiri başından vuruldu.

Kavgada, emekli bir polis memuru tabancayla ayağından, bir kişi ise darbedilerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mezitli ilçesi Viranşehir Caddesi’nde emekli polis memuru Eraydın K, alacağı olan parayı istemek için Hakan U’nun (27) evine gitti.

İddiaya göre, Eraydın K’nin evine gelmesine sinirlenen Hakan U, Mezitli Belediyesi önünde buluşmayı teklif etti.

Bir süre sonra belediye önünde buluşan 2 kişi tartışmaya başladı. Bu kişiler ve beraberlerindeki kişilerin de katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada emekli polis memuru Eraydın K, tabancayla ayağından, Hakan U ise darbedilerek yaralandı.

Bu sırada, eşiyle alışverişten dönen Mersin Polis Okulu’nda görevli Emniyet Amiri Osman Karabulut da kavgaya karışanların silahla ateş açması sonucu otomobilin içerisinde başından yaralandı.

Yaralı Emniyet Amiri Karabulut, Özel Ortadoğu Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı emekli polis memuru Eraydın K, Mersin Devlet Hastanesi, darp sonucu yaralanan Hakan U. ise Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdürüldüğünü kaydetti.

