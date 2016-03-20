Emniyet alarmda; 3 canlı bomba 81 ilde aranıyor

Emniyet ve istihbarat birimlerinin, terör örgütü IŞİD üyesi 3 teröristin sansasyonel bir eylem hazırlığında olduğunu belirlemesinin ardından, 3 teröristin yakalanması için tüm il emniyet müdürlükleri harekete geçti. Eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıkları ileri sürülen 3 teröristin IŞİD'e bağlı etkin bir hücre içerisinde oldukları belirtiliyor.

DHA'nın haberine göre IŞİD’li teröristlerin yakalanmamak için sahte kimlik kullandıkları vurgulandı. Fotoğrafları basın kurumlarıyla paylaşılan teröristlerin ’Mervan’ kod adlı Hacı Ali Durmaz, ’Abdüllatif Efe’, ’Sarı Yunus’ ve ’Muhammet Ali’ kod adlarını kullanan Yunus Durmaz ve ’Ebu Cihat’ kod adlı Savaş Yıldız oldukları belirtildi.

Savaş Yıldız’ın, Halkların Demokrasi Partisi (HDP)’nin Adana ve Mersin İl Başkanlıkları’nda 18 Mayıs 2015’te meydana gelen patlamaları gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine aranmasına devam ediliyordu. Yıldız’ın sızdığı bir mitingde HDP bayrağı ile çekilmiş fotoğrafı basınla paylaşılan fotoğraflar arasında bulunması dikkat çekti.