Emniyet alarma geçti; devlet büyüklerine hakaret edenler tespit edilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il emniyet müdürlüğünü Cumhurbaşkanı ve diğer devlet büyüklerine karşı hakaret suçları konusunda alarma geçirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı, tüm il emniyet müdürlüklerine devlet büyüklerine hakaret suçları kosunuda 6 Ocak 2016 tarihli yazı gönderdi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 299. maddesinde devlet büyüklerine hakaret eden kişinin bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırıldığını, suçun alenen işlenmesi halinde ise verilecek cezanın altıda bir oranında arttırıldığı anımsatılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Devlet büyüklerimize yönelik yapılan hakaret içerikli gelişmelerle ilgili olarak ivedilikle adli işlem başlatılması yasanın verdiği bir görevdir. Özellikle bireysel olarak devlet büyüklerine hakaret olaylarında suçun sıradan bir asayiş olarak değerlendirilmemesi, olaya karşıın kişinin amacının, bağlantılarının tespiti, olayın gerçek sebebinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, yapılan adli işlemin yanı sıra ilgili birimlerimizce ayrıntılı inceleme ve araştırma yapılması önem taşımaktadır.”

‘İlgili birime’...

Yazıda, bu çerçevede devlet büyüklerine hakaret suçu olaylarında şunların yapılması istendi:

“Şahsın eylemini niteliğine ve yapıldığı yere göre belirlenecek uygun yaklaşım tarzı ile yakalanarak adli işlem yapılmak üzere ivedilikle bulunduğu yerden uzaklaştırılmasını, şahsın hakkında olay günü ve öncesine yönelik ayrıntılı araştırma yapılabilmesi için TEM ve İstihbarat birimlerine haber verilmesini ve birimlerce yapılacak ayrıntılı araştırma neticesinde elde edilecek bilgilerin cumhuriyet savcılığına iletilmesi, şahsın farklı maksat ya da bağlantılarının tespit edilmesi durumunda ilgili birimlere bilgi verilmesini...”

"Titiz davranın"

Yazıda, konu hakkında toparlanan tüm bilgilerin gecikmeksizin Emniyet Genel Müdürlük makamına bizzat il emniyet müdürleri makamından aktarılması talimatı verilirken, aynı zamanda yapılan işlem ve sonucu hakkında İstihbarat, TEM ve Güvenlik Daire Başkanlıklarının bilgilendirilerek koordinasyonun sağlanması konusunda titiz davarılması istendi. Hakkında işlem yapılan şahsın daha sonra da aynı suçu işleyebileceği göz önünde bulundurularak devlet büyüklerinin katılacağı etkinliklerde 6638 sayılı kanunun (iç güvenlik yasası) ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerin kullanılarak gerekli önleyici tedbirlerin alınması gerektiği anlatılan yazıda, konunun sıralı amirlerce titizlikle takip edilmesi, belirtilen hususlara da riayet edilmek suretiyle herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi istendi.

"Aksaklık olmasın"

Ankara Emniyet Müdürlüğü de 9 Ocak 2016 tarihli yazı ile tüm birimlerini uyardı. Yazıda, “İlgi sayılı yazı içeriğinde belirtilen hususlara riayet edilerek herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi hususunda bili ve gereğini arz ederim” ifadesi kullanıldı.