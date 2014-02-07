Emniyet, 'ailesi PKK'lı' dedi, hasta mahkûm tahliye edilmedi

Felç geçirdiği için tuvalete bile tek başına gidemeyen Salih Tuğrul, Adli Tıp’ın ‘tahliye’ raporuna rağmen, Emniyet’in ‘ailesi PKK’lıların olduğu mahallede oturuyor; kendisi de sakıncalı’ yazısı nedeniyle bırakılmadı.

Milliyet gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, cezaevlerinde onlarca hasta hükümlü ve tutuklunun tahliyesinin gecikmesi veya yapılmaması tartışılırken Bakırköy Başsavcılığı’ndan şoke edici bir karar çıktı. Bakırköy Başsavcılığı, felç ve beyin kanaması geçiren, kendine bakamayacak durumdaki mahkûm için, bütün yargı kurumlarının hasta mahpuslar konusunda adres gösterdiği Adli Tıp’ın verdiği, “infazının ertelenmesi” kararına rağmen, Mersin Emniyeti’nden mahkûm ve ailesiyle ilgili rapor alarak, talebi reddetti.

Adli Tıp ‘bırakın’ raporu verdi

PKK adına faaliyette bulunduğu gerekçesiyle müebbet hapse mahkûm edilen Salih Tuğrul, 2007’de iki kez kalp krizi geçirdi. Kısmi felç geçiren Tuğrul, 2013’te cezaevinde düştü. Cezaevinde beyin kanaması geçiren Tuğrul, kendi başına hayatını sürdüremez hale geldi. Tuvalete bile yardımla gidebilen Tuğrul için avukatları, sağlık raporları alarak Adli Tıp kurumuna başvurdu.Adli Tıp Kurumu da raporları inceledikten sonra Tuğrul’un infazının 6 ay süreyle ertelenmesi gerektiği yönünde rapor düzenledi.

18 yıldır cezaevinde bulunan, hafızasını kaybeden, felç nedeniyle yürüyemeyen ve konuşamayan, tuvalet ihtiyacını bile gideremeyen ve sıkça bu nedenle sorun yaşayan Tuğrul için Adli Tıp Kurumu’nun verdiği karar, geçtiğimiz kasımda Bakırköy Başsavcılığı’na gönderildi.

Savcı Emniyet’e ailesini sordu

Savcılık, Adli Tıp Raporu’nun ardından Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (CGTİH) hükümleri uyarınca “toplum güvenliği” konusunun araştırılması gerektiğini belirterek, İstanbul Emniyeti’ne başvurdu.

İstanbul Emniyeti de Tuğrul’un nüfusa kayıtlı olduğu yer alan Siirt’teki Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, bilgi istedi. Siirt’ten gelen, “Ailesi Mersin’de ikamet ediyor” yazısı üzerine bu kez İstanbul Emniyeti, Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yazıştı. Mersin Emniyet Müdürlüğü’nün savcılığa gönderdiği 19 Aralık 2013 tarihli araştırma tutanağında ise, “fişleme” anlamı da taşıyan şu yorumlar yapıldı:

Fişleme belgeleriyle cezaevinde kaldı

“Salih Tuğrul isimli şahsın, mahkum olduğu suçun vahim niteliği nedeniyle toplum güvenliği açısından risk oluşturacak bir profil sergilediği, ailesinin Mersin ili Toroslar ilçesinde, PKK/KCK terör örgütüne müzahir olan kitlenin yoğun olarak bulunduğu, terör örgütü adına sık sık eylemlerin gerçekleştirildiği bir mahallede ikamet ettikleri, kendilerinin de PKK/KCK terör örgütüne müzahir aile yapısına sahip oldukları, kendilerinin işledikleri suçlar vasıtasıyla emniyet görevlileri tarafından bilinen şahıslardan oldukları, uygun ortak oluşması halinde terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunabilecekleri, şahısların UYAP sorgulamasında bölücü terör örgütü PKK/KCK adına işlenmiş suçlardan kayıtlarının var olduğu...”

Karar avukatlara tebliğ edilmedi

Bakırköy Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu Savcısı Cevdet Doğan, İstanbul Adli Tıp Kurumu Raporu’nun, Mersin Emniyeti’nden gelen raporla birlikte değerlendirildiğinde CGTİH’in 16. maddesi uyarınca infaz erteleme talebinin reddine karar verdi. Verilen karar avukatlara haftalardır tebliğ edilmezken, Diyarbakır’la İstanbul arasında gidip gelen dava dosyasına da avukatlar tarafından ulaşma imkânı olamadı. Bu nedenle karar, avukatlara değil, hafızasını bile kaybeden Tuğrul’a tebliğ edildi.