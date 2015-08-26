Emniyet, Ağrı'da görev yapacak polis arıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ağrı'da polis açığı olduğu gerekçesiyle gönüllü ve asaleten atanmak üzere polis aramaya başladı. Tüm emniyet birimlerine asılan duyurularda, Ağrı'da 'genel hizmet ve çevik kuvvet personeline ihtiyaç duyulduğu' belirtildi.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre Emniyet, Ağrı’da görevlendirmek üzere acil olarak personel aramaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı tarafından tüm emniyet birimlerine asılan duyurularda, atamaların gönüllü ve asaleten yapılacağı duyuruldu. Duyuruda, başvuruların 26 Ağustos Çarşamba gününe kadar alınacağı bilgisi verildi.

Ağrı’da polis açığı oluştuğu gerekçesiyle harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı’nın emniyet birimlerine asılan duyurusu şöyle:



“Ağrı ilinde istihdam edilmek üzere asaleten ve gönüllü olarak atanacak, genel hizmet ve çevik kuvvet personeline ihtiyaç duyulmaktadır. Gönüllü olarak Ağrı ilimizde çalışmak isteyen personelimizin, Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilmek üzere dilekçelerini, bağlı bulunduğu kadrolarının personel şubelerine 26-08-2015 günü mesai bitimine kadar vermeleri rica olunur.”