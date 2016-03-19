Emniyet 6 yeni bombacıyı arıyor

İstihbarat birimlerinin, Ankara saldırısının ardından yeni eylem planlayan altı bombacıyı tespit ettiği iddia edildi.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre; MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) üyesi olduğu öne sürülen altı bombacının “intikam” için bombalı/silahlı eylem yapmayı hedeflediği iddia edildi.

Öte yandan PKK’nın 13 militanına Irak pasaportu çıkardığı ve bunlardan 7’sinin Şırnak Silopi’deki Habur sınır kapısından Türkiye’ye giriş yaptığı ileri sürüldü. Diğer 6 örgüt mensubunun ise 28-29 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapacağını tespit eden istihbarat birimlerinin takipte olduğu belirtildi.

İddiaya göre; saldırı hedefleri arasında AKP teşkilatları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşmalara katılan muhtarlar ile “hükümet yanlısı” olduğunu öne sürdükleri gazeteciler olabileceği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre PKK’nın, 11 Eylül 2001’de El Kaide tarafından ABD’de İkiz Kuleler’e düzenlediği saldırı gibi, uçak kaçırarak intihar eylemlerine yönelebileceği de iddia edildi. Örgüt mensuplarının Van-İstanbul uçağını kaçırmak istedikleri, istihbarat birimleri tarafından deşifre edildi. Başta Van olmak üzere tüm havalimanlarında tedbirler artırıldı.