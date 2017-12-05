Emniyet: 4 kişinin ölümüne neden olan zırhlı aracın içini gösteren kamera görüntüsü yok

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan\'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ölmesi, 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili polis memuru İ.M.\'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkemenin talimatı üzerine yazı gönderen Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, olaya sebep olan zırhlı aracın içini gösteren kamera görüntülerinin olmadığını bildirdi. Mahkeme, sanık polis memuru İ.M.\'nin tutuklanma talebini reddetti.

Yüksekova\'da geçen yıl 8 Ekim günü zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin seri ateş alması sonucu HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen\'in hayatını kaybetmesi, Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya\'nın yaralanmasına ilişkin, polis memuru İ.M.\'nin \'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama\' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık İ.M., Zonguldak\'ın Devrek ilçesinden SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmaya, olayda hayatını kaybeden Serhat Buldan\'ın babası Hasan Buldan, Necdet İşözü\'nün babası Sabir İşözü ve Aydın Tümen’in amcası Übeyit Tümen da \"Suçtan zarar gören\" sıfatı ile katıldı.

TÜBİTAK İŞ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE BİLİRKİŞİ ATAMADI

Dosyaya gelen evrakı okuyan Mahkeme Başkanı, bilirkişi atanması için TÜBİTAK\'a yazılan yazıya iş yoğunluğu nedeniyle olumsuz cevap verildiğini söyledi. Mahkemenin bilirkişi ismi istediği Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nın da yazıya cevap vermediği belirtildi. Mahkemenin olaya ilişkin kamera görüntülerinin istenmesi yönündeki yazısına cevap veren Yüksekova Emniyet Müdürlüğü, olaya karışan aracın içini gösteren kamera görüntülerinin olmadığını bildirdi. Olaya ilişkin zırhlı aracın dış kamerasına ait görüntülerin ise dava dosyasına gönderildiği belirtildi.

Duruşmada söz alan Serhat Buldan\'ın babası Mehmet Hasan Buldan, \"Sanık, bu kadar büyük bir suç işlemişse bir yılı doldurmadan neden tahliye ediliyor, bunu anlayamıyoruz. Bu adam 4 hayvanı öldürseydi 4-5 yıl ceza yatardı. 4 insanı öldürmüş. neden tahliye ediliyor? Bir suç işlemişse bu temiz yüzünüzle gereken cezayı verin. Vermeyecekseniz sizi Allah\'a havale ediyorum. Adalet varsa bu adamı bırakmamanız lazım. Bırakırsanız hakkımızı helal etmiyoruz\"dedi.

AVUKAT: O ARAÇTA KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VARDIR

Şikayetçilerin avukatı Davut Uzunköprü ise dosyanın kapatılmaya çalıştığını gördüklerini belirterek, \"Sanık birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermeyle yargılanmaktadır. Bu sanığın 2 mesai arkadaşı da olayın failleridir. Emniyet bu zırhlı araçlarda görüntü olmadığını söylemektedir. Emniyet yalan söylüyor. Gidelim araç içine bakalım. O araçta kamera görüntüleri vardır. Gerçekten adil yargılama yapmak istiyorsanız, araç üzerinde keşif yapalım\"dedi.

BARO BAŞKANI: SANIK KASTEN ÖLDÜRMEDEN YARGILANABİLİR

Hakkari Baro Başkanı Avukat Serdar Işık ise, yargılamanın başından beri çok tuhaf şeylerle karşılaştıklarını belirterek, \"Türkiye\'de silahlı öldürmelerde görmediğimiz şeyi burada gördük. Bu dosyada 3 emniyeti olan silah vatandaşa doğrultulmuştur. Biz bu olayda suçu olayda kullanılan silaha atmanın peşinde koşuyoruz. O zaman silah firması da yargılansın. Ateş edildiği sırada insanlar kaçmaya başlıyor. Sanık dışarıdan saldırıldığını söylüyor, yalan söylüyor. Disiplin soruşturması olup olmadığı sorulmuş. Emniyet ve Jandarma sanığın aldığı başarı belgelerini göndermiş. Suçun vasıf ve mahiyeti değişip; sanık kasten öldürmeden yargılanabilir. Kaçma şüphesi vardır. Tutuklanmasını talep ediyoruz\" diye konuştu.

SANIK POLİS: ÜZGÜNÜM

Söz hakkı verilen sanık polis İ.M. ise olaydan dolayı hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dilediğini belirterek, \"Böyle bir olay olduğu için üzgünüm. Emniyetten çıkarken emniyetlerin açık olduğu doğrudur. 2 meslektaşım da vardı. Ekranda merminin çıktığını gösteren bir şey olmadığı için anlayamadık ve kuleyi yukarı çevirdim\"dedi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebin, etki edebileceği delillerin toplanmış olması ve tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alınarak reddine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.