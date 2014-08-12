Emniyet, 2013'te 200 adrese yolsuzluk operasyonu gerçekleştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü raporuna göre, 2013 yılında örgütlü mali suçlar ve yolsuzluk suçlarına yönelik istihbarat odaklı 200 nokta operasyon yapıldı. 17 ve 25 aralık operasyonlarının bu verilere dahil olup olmadığı ise belirtilmedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılını kapsayan 'suç önleme ve aydınlatma' raporunda yer alan verilere göre; geçtiğimiz yıl 16 milyon kişinin katıldığı 38 bin eylem gerçekleşti, 1 milyon asayiş suçu işlendi. Söz konusu eylemler ve suçların yanı sıra, istihbarat kaynaklı 200 örgütlü mali suçlar ve yolsuzluk suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

2013 yılının suç haritasının çıkarıldığı raporda yer alan bilgilere gore, asayiş suçları 2012 yılına göre artarken, kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama, kişiye veya hatırasına hakaret, trafik kazası sonucu taksirle öldürme gibi 'Kişilere karşı işlenen suçlar' yüzde 3 arttı.

Bir önceki yılın rakamlarına gore suç işleme oranı yaklaşık 650 bin iken, 2013 yılında 660 bine ulaştı. Oto hırsızlığı, evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi 'malvarlığına karşı işlenen suçlar' ise yüzde 7 oranında arttı.

En çok artış ise topluma karşı işlenen suçlarda yaşandı. Kaçak yapılaşma, taksirle yangına neden olma gibi suçlarda yüzde 16 artış yaşanırken, bu alanda 137 bin 499 suç işlendi. Raporda toplumsal olaylarda yaşanan artış da detaylı bir şekilde yer aldı. Buna gore, 38 bin eyleme 16 milyon kişi katıldı, 8 bin 250 kişi gözaltına alındı.