-EMNİYET 2010'DA BİN 490 OPERASYON DÜZENLEDİ ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğünün 2010 faaliyet raporu açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan faaliyet raporunda, polis teşkilatının 229 bin 965 personelle nüfusun yüzde 76'sına hizmet verdiği belirtildi. 2008'de 209 bin 694, 2009'da da 220 bin 954 personelin teşkilatta görev yaptığı kaydedildi. 2009'da 1 polis memurunun ortalama 304 vatandaşa hizmet verdiği belirtilen raporda, geçen yıl bu sayının 296'ya düştüğü bildirildi. Emniyet personelinin 218 bin 255'inin emniyet hizmetleri, 11 bin 710'unun diğer hizmet sınıflarında bulunduğu belirtilen raporda, emniyet hizmetleri Sınıfının yüzde 7.5'inin polis amirleri, yüzde 90.5'inin polis memurları, yüzde 2'sinin çarşı ve mahalle bekçileri olduğu kaydedildi. Emniyet hizmetleri sınıfındaki personelin yüzde 94'ünün erkek olduğu ifade edildi. Emniyet hizmetleri sınıfı personelin yüzde 85'inin yüksekokul ve üniversite, yüzde 14'ünün lise, yüzde 1'inin ilkokul ve ortaokul mezunu olduğu, emniyet teşkilatında 3 bin 157 yüksek lisans, 222 doktora yapmış personel bulunduğu bildirildi. Rapora göre, geçen yıl polis kolejini tercih eden 222 bin 268 adaydan sınavlarda başarılı olan 225'i Ankara Polis Koleji'ne, 100'ü Bursa Polis Koleji'ne kabul edildi. 28 polis meslek yüksekokulunda 14 bin 392 öğrencinin öğrenim gördüğü kaydedildi. Polis olmak isteyen 4 yıllık üniversite mezunu adayların 6 aylık mesleki temel eğitime tabi tutulduğu, 11 polis meslek eğitim merkezi bulunduğu bildirilen raporda, buradan 8. dönemde 4 bin 678 öğrencinin mezun olarak teşkilata katıldığı, 4 bin 678 polis adayının eğitiminin devam ettiği belirtildi. -TERÖRLE MÜCADELE- Raporda, geçen yıl terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde birçok eylemin engellendiği kaydedildi. Rapora göre, geçen yıl bin 381 olay meydana geldi. Geçen yıl düzenlenen bin 490 operasyonda toplam 7 bin 47 kişi yakalandı. 2009'da bin 199 olay meydana gelmiş, bin 222 operasyonda 6 bin 831 kişi yakalanmıştı. Raporda, bombalı eylem hazırlığında olan teröristlerle yaklaşık 268 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiği, bu sayede bombalama ve sabotaj türü terörist eylemlerin engellendiği kaydedildi. -NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE- Bağımlı sayısının artması ve terör faaliyetlerinin uyuşturucu madde sorununu ülke sorunu olmaktan çıkararak bölgesel ve uluslararası bir suç türüne dönüştürdüğü belirtilen raporda, geçen yıl uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 17 bin 124 operasyon düzenlendiği, 36 bin 10 şüphelinin yakalandığı kaydedildi. 2009'da ise uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 14 bin 675 operasyon yapıldığı, 31 bin 524 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Raporda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında geçen yıl yapılan 332 operasyonda 990 organizatör ile 2 bin 364 kaçak hakkında işlem yapıldığı bildirildi. -SİLAH KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE- Raporda, geçen yıl silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 35 ilde 149 operasyon yapıldığı, yakalanan 509 şahıstan 160'ının tutuklandığı, yakalananlarla 426 adet tabanca, 27 adet uzun namlulu silah, 38 adet av tüfeği ve 15 bin 820 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.