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Emniyet: 19 maçta şike ve teşvik suçu işlendi

İstanbul emniyetince yapılan açıklamada 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve delillendirildiği bildirildi.

06 Temmuz 2011 03:00

T24- Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Süper Lig ve Bank Asya 1. Ligi'nde toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ve delillendirildiği bildirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü yıllardır uygulamadığı bir yöntemle şike soruşturması zanlılarının adliyeye sevk edilmesinin ardından yazılı bir açıklamayla soruşturmayla ilgili bilgi verdi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun, 31 Mart'ta gerçekleştirdiği futbolcu temsilcisi sınavı sorularının, suç örgütü tarafından ele geçirildiği ve daha sonra sınava katılan adaylara fahiş fiyat karşılında satıldığının belirlendiği kaydedildi.


Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yürütülen soruşturmaya, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik olarak, cebir ve şiddet içeren eylemler, yetkisiz futbolcu menajerliği yapılması ve Bank Asya 1. Liginde mücadele eden bir futbol kulübündeki usulsüzlükler nedeniyle Aralık 2010 tarihinde başlandığı belirtildi.


Açıklamada, yürütülen soruşturmada, suç örgütü tarafından yetkisiz menajerlik yolu ile yüksek miktarda haksız kazanç temin edildiğine dikkat çekilerek, bazı spor kulüplerinin hesaplarında usulsüzlükler yapıldığı, bazı futbolcuların da tehdit edilerek kulüpteki alacaklarından zorla vazgeçirildikleri bilgisine ulaşıldığı ifade edildi.



61 kişi gözaltına alındı



Açıklamada, "Örgütlü bir şekilde, Süper Lig ve Banka Asya Birinci Ligindeki toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve delillendirilmiştir" denildi. Açıklamaya göre, yapılan aramalarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi. O silahların listesi ise şöyle:


"3 adet 9.mm çapında ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 38 kalibre çapında ruhsatsız tabanca olmak üzere toplam 8 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda fişek ve boş kovan, 1 adet sahte ehliyet."


Açıklamada, Emniyetin gerçekleştirdiği Şike Operasyonu çerçevesinde toplam 61 şahıs yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan 2 şahıs soruşturma savcısının talimatı ile şube müdürlüğünden salıverildiği belirtilirken, savcılığa sevk edilen 22 şahıstan 7'sinin tutuklandığı ifade edildi. Açıklama şöyle devam etti:


"İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak organize suç örgütlerine karşı geçmiş dönemde yürüttüğümüz ve birçok organize suç örgütünün çökertildiği başarılı operasyonlara, hassasiyetle ve titizlikle devam edilmektedir. Bu mücadelemizde vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek bizi son derece memnun etmekte ve motivasyon kaynağımız olmaktadır."

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