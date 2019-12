-Emmy Ödülleri sahiplerini buldu LOS ANGELES (A.A) - 19.09.2011 - Televizyon dünyasının Oscarları olarak bilinen Emmy ödülleri, bu yıl 63. kez dağıtıldı. Los Angeles'ta yapılan üç saatlik ödül törenini komedi oyuncusu Jane Lynch sundu. Törene komedi dizisi "Modern Family" damgasını vurdu. Geçen yılın en iyi komedi dizisi seçilen "Modern Family", bu yıl da aynı ödülü kazanmayı başardı. Dizi ayrıca, komedi dizisi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en iyi senaryo ve en iyi yönetmen dahil olmak üzere 4 ödül daha kazandı. Son 3 yıldır en iyi drama ödülünü kaptırmayan "Mad Men" ise bu yıl da ödülün sahibi olarak üst üste dördüncü kez en iyi drama dizisi seçildi. Bu yılki ödül törenindeki en ilginç olaylarından biri ise oyuncu Alec Baldwin'in daha önceden çektiği bandın son anda yayından kaldırılması oldu. Töreni yayınlayan Fox televizyonu, Baldwin'in, İngiltere'de News of the World gazetesinin adının karıştığı telefon dinleme skandalıyla ilgili bir şakasını kesmek istedi. Baldwin, bunun üzerine, kapatılan News of the World gibi News Corp.'a ait olan Fox televizyonundan bandın tamamen yayın akışından çıkarılmasını istedi. Bu yılki Emmy ödüllerini kazanan bazı isimler ve diziler şöyle oluştu: En iyi erkek komedi oyuncusu: Jim Parsons, "The Big Bang Theory" En iyi kadın komedi oyuncusu: Melissa McCarthy, "Mike & Molly" En iyi yardımcı kadın komedi oyuncusu: Julie Bowen, "Modern Family" En iyi yardımcı erkek komedi oyuncusu: Ty Burrell, "Modern Family" En iyi kadın drama oyuncusu: Juliana Margulies, "The Good Wife" En iyi erkek drama oyuncusu: Kyle Chandler, "Friday Night Lights" En iyi yardımcı erkek drama oyuncusu: Peter Dinklage, "Game of Thrones" En iyi yardımcı kadın drama oyuncusu: Margo Martindale, "Justified" En iyi kadın mini dizi oyuncusu: Kate Winslet, "Mildred Pierce" En iyi erkek mini dizi oyuncusu: Barry Peppers, "The Kennedys" En iyi mini dizi: "Downton Abbey (Masterpiece)" En iyi drama dizisi: "Mad Men" En iyi komedi dizisi: "Modern Family"