T24 LogoT24 Logo
Dünya

Emmanuel Macron: Sözlü tacizde bulunanlar cezalandırılacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan insanlara karşı yasal yaptırımda bulunulacağını açıkladı

27 Kasım 2017 20:26

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan insanlara karşı yasal yaptırımda bulunulacağını açıkladı.
Paris\'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa\'nın kadınların \"korku içinde yaşadıkları\" ve \"sözlü tacize maruz kaldıkları\" bir ülke olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve ekledi:
\"Birçok kadın cinsiyetçi tacize maruz kaldıkları ilk yerin sokaklar olduğunu söylüyor. Bundan sonra Fransa\'da cinsiyetçi hakaret ve sözlü tacizde bulunan saldırganlar yasa tarafından yargılanacak ve bu kişilere caydırıcı cezalar verilecek. Birçok saldırgan şu zamana kadar kadınlara sözlü hakarette ıslık çalarak yaklaştı ve insanlar bu duruma ilgisiz kaldı. Bu durum kabul edilemez. Kadınlar halka açık alanlarda kendilerini güvende hissetmeli. Bu durum polisin önceliklerinden biri olmalı.\"
Konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Macron, 2016 yılında partnerleri ve eski partnerleri tarafından öldürülen 123 kadın için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Macron, sözlü tacizlere getirilecek yasal cezalar dışında, Fransa\'daki kadınların güvenliği için birçok önlem hazırlandığını söyledi.
İstenildiğinde erişilebilecek otobüs durakları uygulaması başlatılacağını ve sözlü taciz ve ayrımcılık kurbanları için 24 saat erişilebilecek bir yardım hattı kurulacağını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, aynı zamanda çevrimiçi pornografinin önlenmesi adına bir kampanya başlatılması için Fransa Görsel-İşitsel Yüksek Konseyi\'ne çağrıda bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçKasım DHAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronParisKasım Kadına YönelikKarşı Uluslararası Mücadele GünüFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron FransaBundanFransaBirçokBuKadınlarCumhurbaşkanı Macron

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24