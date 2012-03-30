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Spor

Emmanuel Emenike’ye rekor ceza!

Rusya Futbol Birliği'nin Etik Kurulu Emmanuel Emenike’ye yaptığı parmak hareketinden dolayı rekor ceza verdi.

30 Mart 2012 23:46

Rusya Futbol Birliği'nin Etik Kurulu, Spartak Moskova oyuncusu Emmanuel Emenike'ye 7 maç ve 500 bin ruble para cezası verdi. Emenike, Dinamo Moskova'ya karşı oynadığı maçta rakip seyircilerle girdiği tartışmada parmak işareti yapmıştı.

 
 

7 maç forma giyemeyecek

 
 
Spartak Moskova'da iyi bir sezon geçiren ve takımının yıldızı olma yolunda ilerleyen Emenike kalan 7 maçta forma giyemeyecek. 
 
Rusya Premier Ligi'nde Dinamo Moskova ile Spartak Moskova'nın karşılaştığı maçta taraftarlarla yaşanan tartışmada Emenike tribünlere doğru hakaret içeren parmak işareti yapmıştı.
 
Bu hareketi hakemin gözünden kaçsa da Rusya Futbol Birliği'nin Etik Kurulu oyuncuya ağır ceza kesti. Yapılan açıklamada Emenike'nin sezon sonuna kadar oynamama ve yaklaşık 17 bin dolar para cezası verildiği belirtildi. Emenike kalan 7 maçta forma giyemeyecek.
 
Maçın ardından yapmış olduğu hareketten dolayı üzgün olduğunu ifade eden Emmanuel Emenike, duygularına hakim olamadığını söyledi. Emenike, "Dinamo taraftarı maç boyunca ırkçı davranışlarda bulundu. Yaşananlardan dolayı özür dilerim." diye konuştu.

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