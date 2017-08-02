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Spor

Emmanuel Emenike: Daha atacak çok golüm var

"Buraya sakladığım goller var"

02 Ağustos 2017 13:17

Fenerbahçe'den Yunanistan'ın Olympiakos takımına 2.5 milyon Euro bedelle transfer olan Nijeryalı Emmanuel Emenike, Yunan basınına yaptığı açıklamada, "Daha atacak çok golü" olduğunu söyledi.

Olympiakos ile 2 yıllığına anlaşan 30 yaşındaki Nijeryalı forvet, Yunanistan'da gollerini sıralayacağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Burada taraftarlar çok iyi. Özellikle goller geldiğinde. Bu kulübü ne kadar sevdiklerinin farkındayım. Ben de onların bu sevgisi için elimden geleni yapacağım"

"Buraya sakladığım goller var"

"Herkesin benden çok şey beklediğini biliyorum. Ben dwe her şeyimi vermeye hazırım. Henüz bitmediğimi kanıtlayacağım. Daha atacak çok golüm var. Buraya sakladığım goller var. Herkese bunu göstereceğim."

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