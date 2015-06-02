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Spor

Emmanuel Eboue, Galatasaray'la yollarını ayırdı

Galatasaray'da sezonu kadro dışı olarak geçiren ve çalışmalarını 21 yaş altı takımında sürdüren Emmanuel Eboue, antrenmanı ziyaret etti

02 Haziran 2015 01:23

Galatasaray'da bütün sezonu kadro dışı olarak geçiren ve sözleşmesi sona eren Emmanuel Eboue, antrenmanı ziyaret ederek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Sarı kırmızılı futbolcular, Eboue'yi omuzlara aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Haziran Çarşamba günü Bursaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana Uruguay Milli Takımı kampına katılmak üzere ülkesine giden kaleci Fernando Muslera katılmadı.

 

Eboue veda etti

 

Galatasaray'da sezonu kadro dışı olarak geçiren ve çalışmalarını 21 yaş altı takımında sürdüren Emmanuel Eboue, antrenmanı ziyaret etti. Sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli oyuncu, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Takım arkadaşları, Eboue'yi birlikte havaya kaldırdı.

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