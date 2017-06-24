Emmanuel Adebayor, Togo'da kabile reisi oldu!

Geçen sezon ortasında Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e transfer olan Emmanuel Adebayor, memleketi Togo'da kabile reisi olarak atandı.

Citifmonline'dan Rahman Osman'ın haberine göre, daha önce Manchester City, Arsenal, Tottenham, Real Madrid gibi bilinen takımların da formasını giyen golcü oyuncu, bölgede yaptığı yardımlardan dolayı Togo'nun güneybatısında yer alan Kpalime'de kabile reisi olarak tayin edildi.

33 yaşındaki Adebayor, geçen sezon Başakşehir formasını 16 maçta giyerek 7 gol ve 2 asist kaydetti.