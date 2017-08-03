Emmanuel Adebayor: Cumhurbaşkanı ile Togo ve Türkiye ilişkilerini konuştuk

Başakşehir'in Brugge karşısında 2-0'lık galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Emmanuel Adebayor, bir gazetecinin maç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne konuştuklarını sorması üzerine, "Ülkem Togo ve Türkiye arasındaki ilişkilerden konuştuk" yanıtını verdi.

Togolu golcü futbolcu, maç sonu şöyle konuştu:

Clichy'yle daha önce İngiltere'de birlikte oynamıştım. Orada orta yapacağını biliyordum. Çok güzel orta yaptı, bana sadece dokunmak kaldı. Önümüzde zorlu maçlar var, antrenmanlar var. O maçlara hazırlanmamız lazım.

"Cumhurbaşkanı'nı görme onuruna eriştim; bazı insanlar hayatları boyu göremiyor"

7 aydır buradayım. 7 ay sonunda Cumhurbaşkanı'nı görebilme onuruna eriştim. Bazı insanlar hayatları boyu göremiyor. Ülkem Togo'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ülkem Togo ve Türkiye arasındaki ilişkilerden konuştuk.

Önümüzdeki rakip kim olursa olsun ona hazırlanmak istiyoruz. İngiltere'de oynarken Liverpool'a gol atmıştım. Önemli olan bir şekilde burada turu geçebilmek. Futboldan keyif almak.