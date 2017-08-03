T24 LogoT24 Logo
Spor

Emmanuel Adebayor: Cumhurbaşkanı ile Togo ve Türkiye ilişkilerini konuştuk

"7 ay sonunda Cumhurbaşkanı'nı görebilme onuruna eriştim; bazı insanlar hayat boyu göremiyor"

03 Ağustos 2017 01:59

Başakşehir'in Brugge karşısında 2-0'lık galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Emmanuel Adebayor, bir gazetecinin maç sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne konuştuklarını sorması üzerine, "Ülkem Togo ve Türkiye arasındaki ilişkilerden konuştuk" yanıtını verdi.

Togolu golcü futbolcu, maç sonu şöyle konuştu:

Clichy'yle daha önce İngiltere'de birlikte oynamıştım. Orada orta yapacağını biliyordum. Çok güzel orta yaptı, bana sadece dokunmak kaldı. Önümüzde zorlu maçlar var, antrenmanlar var. O maçlara hazırlanmamız lazım.

"Cumhurbaşkanı'nı görme onuruna eriştim; bazı insanlar hayatları boyu göremiyor"

7 aydır buradayım. 7 ay sonunda Cumhurbaşkanı'nı görebilme onuruna eriştim. Bazı insanlar hayatları boyu göremiyor. Ülkem Togo'yu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ülkem Togo ve Türkiye arasındaki ilişkilerden konuştuk.

Önümüzdeki rakip kim olursa olsun ona hazırlanmak istiyoruz. İngiltere'de oynarken Liverpool'a gol atmıştım. Önemli olan bir şekilde burada turu geçebilmek. Futboldan keyif almak.

ETİKETLER

BaşakşehirClub BruggeŞampiyonlar LigiBelçikatemsilcikadermaçıavantajturön elemeAdebayorcumhurbaşkanırecep tayyip erdoğantogoülke meseleleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24