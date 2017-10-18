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EMLAKÇININ BİLGİSAYARLARI ÇALINDI, 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA Avcılar'da bir emlak bürosuna gündüz saatlerinde girerek iki dizüstü bilgisayarı çalan iki şüpheli yakalandı

18 Ekim 2017 14:52

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA
Avcılar\'da bir emlak bürosuna gündüz saatlerinde girerek iki dizüstü bilgisayarı çalan iki şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Ziraat Sokak\'ta  Ali Demir\'e ait emlak bürosunu gözetleyen iki kişi görevlinin dışarı çıkmasından yararlanarak hırsızlığı gerçekleştirdi. İki şüpheliden biri dışarıda gözcülük yaparken diğeri içeri girerek masanın üzerinde bulunan dizüstü bilgisayarı alıp montunun arasına gizleyerek çıktı, arkadaşından da diğer bilgisayarı almasını istedi. Arkadaşı da hemen içeri girerek diğer bilgisayarı alıp kaçtı.
Şikayet üzerine işyerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soruşturma başladı. Ekipler dün saat 20.00 sıralarında aynı mahalledeki Osman Özbek Parkı yakınlarında şüphe üzerine Murat Ç.\'yi durdururken, bu kişinin  hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım suçundan hakkında arama kararı bulunduğunu belirlendi. Gözaltına alınarak Avcılar Polis Merkezi\'ne götürülen şüphelinin kısa süre önce emlak bürosundan hırsızlık yapan iki kişiden biri olduğu anlaşıldı. Murat Ç., sorgusunda 17 yaşındaki B.Ş.birlikte çaldıkları iki dizüstü bilgisayarı Esenyurt\'ta tanımadığı bir kişiye sattığını itiraf etti. Bu şüpheli de kısa sürede gözaltına alındı.
Emlak bürosu sahibi Ali Demir, şüphelilerin yakalandığını, içinde işlerine ait bilgilerin yer aldığı çalınan bilgisayarların da bulunacağına inandığını söyledi.

Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anının güvenlik kamera kaydı
-İşyerinden detaylar


 

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