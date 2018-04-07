Emlakçı ve apart sahibi anlaşamadı, öğrenciler mağdur oldu

UŞAK, (DHA)- UŞAK\'taki bir apartta yaşayan öğrenciler, emlakçı tarafından dolandırıldıklarını, mülk sahibi tarafından ise sözleşmeleri olmalarına rağmen icra yoluyla evden çıkarılmak istendiklerini iddia etti. Öğrenciler, emlakçı ile mülk sahibi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

​Ünalan Mahallesi Müjde Sokak\'taki bir aparttaki 13 dairede yaşayan üniversite öğrencileri, emlakçı tarafından dolandırıldıklarını öne sürüp, mülk sahibi tarafından ise evden icra yoluyla çıkarılmak istenildiklerini söyledi. Öğrenciler, geçen yıl eylül ayında 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyerek, yıllık sözleşmeyi imzaladıklarını, ancak buna rağmen mağdur olduklarını belirtti. Apartları emlakçıdan kiraladıklarını, yaklaşık 6 ay sonra emlakçı ile mülk sahibi arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı sorun yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, mülk sahibinin üniversitenin kapanmasına 3 ay kala icra yoluyla kendilerini evden çıkartmak istediğini ifade etti.

Uşak\'ta apart fiyatlarının yüksek olduğunu, bundan dolayı 500 TL\'ye yaşadıkları apartı kiraladıklarını anlatan üniversite öğrencilerinden İlknur Duman, \"Emlakçı bizlere yıllık kira bedelini peşin ödersek, apartı daha ucuz fiyata tutabileceğimizi söyledi. Bizler de apartın uygun fiyatta olmasından dolayı 1 yıllık kira bedelini peşin ödeyerek evi kiraladık. Yaklaşık 6 ay sonra mülk sahibi ile emlakçı arasında yaşanan anlaşmazlıktan dolayı bizleri evden tahliye ediyorlar. 1 yıllık kira sözleşmemiz olmamıza rağmen bizi mağdur ediyorlar\" dedi.

Aynı apartta farklı bir daire de yaşayan öğrenci Ayşe Kevser İbrişim ise, mal sahibinin sularını kestiğini, psikolojik baskılar ile evden çıkartılmak istendiklerini söyledi.

Öğrenci Şeyma Karakuş da 1 yıllık kira bedelini peşin ödediklerini, buna rağmen icra yoluyla evden çıkarılmak istenildiklerini söyledi.

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