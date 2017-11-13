Emlakçı, silahlı saldırıda yaralandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, park edilen çift kabinli kamyonette oturan emlakçı 35 yaşındaki Ömer Tunç, silahlı saldırıda yaralandı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Olay, bu sabah Kumla- Armutlu yolundaki bir düğün salonu önünde meydana geldi. Park edilen 48 BH 647 plakalı araçta oturan emlakçı Ömer Tunç\'a, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Tunç iki bacağı ve kolundan yaralanırken, saldırgan kaçtı.

Çevredekiler tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ömer Tunç, gelen ambulansla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sevk edilen polisler Tunç\'u yaralayan kişiyi aramaya başladı. Soruşturmaya devam ediliyor.



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