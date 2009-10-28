Emlak vergisinde yüzde 25 artış

Emlak vergisine esas olmak üzere 2010 yılında uygulanacak “bina metre kare normal inşaat maliyet bedelleri”, geçen yıla göre yüzde 12-25 arasında artırıldı.



Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Tebliğ ile Emlak Vergisine esas olmak üzere çelik karkas, betonarme karkas, kagir, yığma kagir, ahşap, taş duvarlı ve gecekondu tarzı binalar ile diğer basit binaların metre kare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edildi.



Tebliğe göre, emlak vergisine esas alınacak fabrika, otel binalarının metre kare inşaat maliyetleri yüzde 12, sinema ve tiyatro binaları ile meskenlerinki yüzde 25 artırıldı.



Buna göre, bu yıl için 1151,24 lira olan mesken olarak uygulanan lüks inşa edilen çelik karkas binalarda ortalama maliyet, 2010 yılı için 1439,05 liraya, betonarme karkas binalarda 701,36 liradan 876,70 liraya, yığma kagir binalarda 550,53 liradan 688,16 liraya yükseltildi.



Birinci sınıf mesken inşaatlarında ise çelik karkas binanın ortalama metre kare maliyeti 756,54 liradan 956,93 liraya, betonarme karkas binanın metre kare maliyeti 438 liradan 547,50 liraya, yığma kagir binanın maliyeti ise 356,62 liradan 445,77 liraya, ahşap binalarınki 602,96 liradan 753,70 liraya çıkarıldı.

Basit gecekondu tarzı binaların metre kare maliyeti ise 35,39 liradan 44,24 liraya yükseltildi.



Gelecek yıl için emlak vergisinin hesaplanmasında, mesken olarak inşa edilen basit çelik karkas binaların inşaat metre kare maliyeti 188,22 lira, betonarme karkas binaların metre kare maliyeti 144,96 lira, yığma kagir binaların maliyeti ise 68,68 lira olarak uygulanacak.



Ortalama metre kare maliyet, 1. sınıf fabrika ve imalathanelerde, çelik karkas binalar için 534,96 lira, betonarme karkas binalar için 438,23 lira olarak belirlendi.



Lüks otel inşaatlarında, çelik karkas binaların ortalama maliyeti bin 305,14 lira, betonarme binaların ortalama metre kare maliyeti 1097,39 lira, lüks sinema-tiyatro inşaatlarında çelik karkas binaların metre kare maliyeti 1456,63 lira, betonarme karkas binaların ortalama maliyeti 1176,69 lira lira olarak uygulanacak.



Emlak vergisinin hesaplanmasında, lüks hastane binası inşaatlarında ortalama maliyet de çelik karkas binalarda 1381,48 lira, betonarme karkas binalarda ise 1112,34 lira olarak dikkate alınacak.



Tebliğ uyarınca, özellik arz eden binaların vergi değerinin hesaplanmasında, otel, sinema, tiyatro, iş yeri gibi kullanış amacına göre, varsa bir üst inşaat değerinin ortalama rakamı esas alınacak. Bir üst sınıfa ait inşaat değeri yoksa tespit edilen inşaat sınıfındaki ortalama değer yüzde 50 artırılarak değerlendirme yapılacak. İnşaat türü için metre kare normal maliyet bedeli belirlenmemiş ise bu sınıfın altında belirleme yapılmış ilk sınıfa ait ortalama rakam yüzde 50 artırılarak uygulanacak. Hafif prefabrik binalar, yığma yarı kagir bina gruplarında değerlendirilecek.



Metre kare normal inşaat maliyet bedellerinin ortalamaları esas alınacak. Metre kare normal inşaat maliyet bedelleri, asansör, kalorifer veya klima tesisatı maliyetini içermiyor. Binada bunlar yer alıyorsa, bedellere, kalorifer veya klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 ilave yapılacak.