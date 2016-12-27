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Ekonomi

Emlak vergisinde yeni oranlar belli oldu

Bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 oranında artırıldı

27 Aralık 2016 13:21

Emlak Vergisi Kanunu Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemede mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2017 yılı vergi değerleri, 2016 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranı olan yüzde 3,83 (üç virgül seksen üç) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak.

Örnek olarak; 2016 yılında 175 bin lira emlak vergisi değeri olan bir meskenin yeni düzenlemeyle getirilen yüzde 3,83 artış ile 181 bin 702 lira vergi değerine sahip olacak. Ancak tebliğde yer alan ifadelere göre bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayarak meskenin değeri 181 bin olarak kabul edilecek.

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